وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن تقليص حجم القوات الأمريكية ليس المقصود منه أن يكون ورقة مساومة في القمة المقررة، في أواخر مايو/ أيار أو أوائل يونيو/ حزيران، بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حول برنامج أسلحة بيونغ يانغ النووية، كما ذكرت رويترز.

لكن المسؤولين قالوا إن إبرام أي معاهدة سلام بين الكوريتين قد يقلص الحاجة للقوات الأمريكية المرابطة في شبه الجزيرة الكورية والبالغ قوامها 23500 جندي.

وأكد المسؤولون، حسبما أفادت الصحيفة، أنه ليس من المرجح سحب القوات الأمريكية بالكامل.

ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الدفاع على طلبات للتعليق. ويقول ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تبحث تقليص عدد القوات في كوريا الجنوبية ما لم تتحمل سيئول المزيد من النفقات.

كان مدير المخابرات المركزية السابق مايك بومبيو اجتمع قبل توليه منصب وزير الخارجية الأمريكية مع كيم الشهر الماضي، وقال إن الزعيم الكوري الشمالي لا يطالب بسحب كل القوات الأمريكية كشرط مسبق للاجتماع مع ترامب.

وقالت كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إن قضية القوات الأمريكية المرابطة في البلاد ليس لها علاقة بأي معاهدة سلام يمكن إبرامها في المستقبل مع كوريا الشمالية، وأن القوات الأمريكية يجب أن تبقى حتى إذا تم توقيع مثل هذا الاتفاق.