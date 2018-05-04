أعلن حزب الشعب الجمهوري، كبرى أحزاب المعارضة التركية، الجمعة ترشيح محرم إنجه نائب رئيس الحزب للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الـ24 من حزيران/ يونيو القادم، بالتوازي مع الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد ساعات من إعلان اللجنة العليا للانتخابات الموافقة على طلبات أربعة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وقررت الكتلة البرلمانية للحزب بالإجماع في اجتماع، اليوم الجمعة، برئاسة زعيم الحزب كمال قليجدار أوغلو، ترشيح إنجة للرئاسة التركية.

وعقب الاجتماع قال إنجة في أول تصريح مقتضب للصحفيين، إن "كل شيء سيكون جميلًا جدًا". ومن ثم انتقل برفقة قليجدار أوغلو إلى إحدى الصالات الكبيرة في أنقرة حيث يعقد فيها مؤتمر لحزب الشعب الجمهوري.

وجاء إعلان ترشيح إنجه بعد اجتماع مغلق لقيادة الحزب في أنقرة، وذلك بعد ساعات من إعلان اللجنة العليا للانتخابات الموافقة على طلبات أربعة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس الخميس في بيان، قرارها بشأن طلبات الترشح التي تقدم بها كل من رؤساء أحزاب: "الوطن" دوغو بارينجاك، و"إيي" مرال أكشنار، و"السعادة" تمل قره ملا أوغلو، و"العدالة" فجدت أوز.

يذكر أن المرشحين الأربعة الذين وافقت اللجنة على طلبات ترشحهم، ينبغي لكل واحد منهم (ما عدا أكشنار) الحصول على 100 ألف توقيع من ناخبيهم في مجالس إدارة الانتخابات المعنية، اعتبارا من الساعة الـ 08.00 من اليوم الجمعة، وحتى الساعة 20.00 من 9 مايو / أيار الجاري.

من جهة ثانية، رفضت اللجنة طلبات ترشح 3 أشخاص آخرين وهم: نجدت جان، وسلامي قره غوز، وبولنت غوركوت، لعدم استكمالهم المعلومات والوثائق اللازمة ضمن فترة الترشح.

يذكر أن انضمام نواب "الشعب الجمهوري" إلى "إيي"، سيمكّن الأخير من تشكيل كتلة نيابية داخل البرلمان مؤلفة من 20 نائبا، الأمر الذي يتيح له خوض الانتخابات العامة والرئاسية القادمة.

وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أعلنت البرلمانية التركية السابقة عن حزب "الحركة القومية" مرال أكشنار، تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم "إيي".

تجدر الإشارة إلى أن القانون الانتخابي يشترط على الأحزاب السياسية أن تكون أسست فروعا لها في نصف الولايات التركية على الأقل (81 ولاية)، وعقدت مؤتمرها التأسيسي قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات، أو وجود كتلة برلمانية لها مؤلفة من 20 نائبا، من أجل خوض الانتخابات.

وفي 18 أبريل الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقترحا لحزبي "العدالة والتنمية" الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو / حزيران 2018، بدلا من نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

وفي 20 من الشهر ذاته، أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي بأغلبية النواب مقترح تقديم تاريخ الانتخابات.