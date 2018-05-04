وقال "كاظم شريف كاظمي" في تصريح للمراسلين بمحافظة بوشهر جنوب ايران: ان احد الاحداث الجيدة التي شاهدناها على الصعيد العلمي في البلاد، هو تجميع الوثائق القديمة والسعي لانشاء ارشيف الكتروني في اطار مركز وثائق الخليج الفارسي. واضاف: بما ان الخليج الفارسي كان عرضة لافكار خاطئة منذ اكثر من عقد من الزمان لتزوير اسمه، لذا كانت هناك حاجة لتجميع الوثائق المتعلقة بأسمه ووضعها تحت تصرف الباحثين.

وتابع شريف كاظمي قائلا: ان وزارة الخارجية بذلت جهودا ليست في ايران فحسب وانما في اي مكان بالعالم تعلم بوجود وثائق متعلقة بالخليج الفارسي وتاريخ علاقات ايران الخارجية فيه واجرت مشاورات لاعادة هذه الوثائق الى البلاد، وكانت اكثر التعاملات في هذه المجال مع روسيا والبرتغال واسبانيا. واضاف رئيس مركز الوثائق والتاريخ الدبلوماسي بوزارة الخارجية : انه تم الحصول على 6500 وثيقة باللغة الفارسية من الارشيف البريطاني وتم لحد الآن كتابة قائمة (الفهرسة) بنحو الفي وثيقة.

واوضح انه باستثناء الوثائق التي تم الحصول عليها من ارشيف وزارة الخارجية البريطانية حول الخليج الفارسي، فقد تم احصاء 521 ألف وثيقة من وثائق وزارة الخارجية وتجري حاليا كتابة قائمة (الفهرسة) وتسجيلها الكترونيا.

واشار شريف كاظمي الى انه سيتم مراجعة 15 ألف وثيقة متعلقة بالخليج الفارسي، وتم ارسال هذه الوثائق الى جامعة الخليج الفارسي في بوشهر كي يتم الاحتفاظ بها في مركز وثاثق الخليج الفارسي بالجامعة ويستفيد العموم منها. واضاف رئيس مركز الوثائق والتاريخ الدبلوماسي بوزارة الخارجية: انه تم لحد الآن التعرف على 635 كتابا تخصصيا حول موضوع الخليج الفارسي، منها 100 كتاب باللغتين العربية والانجليزية تم ارشفتها الكترونيا.