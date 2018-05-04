وفقا لمؤسسة ابحاث علوم وتكنولوجيا الاصباغ، قال الدكتور مهزيار كرجي، خريج الدكتوراه من هذه المؤسسة ومنفذ "برنامج حساب الصيغة الصحيحة للتوصل الى اللون المستهدف": يتم حاليا استخدام الطريقة التقليدية في الصناعة والمصانع المختلفة لتصنيع لون معين. واضاف إنه في الأسلوب التقليدي يحدث الخطأ والتكرار، لكننا استطعنا اعداد هذا النموذج التجريبي لتصميم البرنامج وحساب النسبة المطلوبة من الألوان الأولية للتوصل وتصنيع الاصباغ وفق اللون المطلوب.

واشار الدكتور كرجي إلى حقيقة مفادها أن هذه البرمجية لانظير لها في الداخل، موضحا: "في الخارج ، فإن عدد الشركات التي تصنع مثل هذه البرمجية ليست كثيرة ، واستطاعت شركتان فقط هما xrite ، BYK من تصميم هذه البرمجية حتى الآن." ومن الأسهل بكثير العمل مع هذا البرنامج مقارنة بالبرمجيات الخارجية ، وبالنظر إلى حقيقة أن الصيغة يتم حسابها بواسطة البرنامج لم تعد حاجة إلى محاولات تجريبية تنجم عن الاخطاء، حيث يتم تقليل الوقت وتكلفة الإنتاج.

ونوه كرجي إلى أن هذا البرنامج يمكنه تصحيح نتائجه الحسابية من حيث تغييرات المواد الخام ، والأخطاء المختبرية وغيرها من التغييرات الطفيفة ، ووفقًا للمواد الأولية للأصباغ، يتم حساب العديد من صيغ التراكيب وفقًا لتكلفة كل منها، وتصنيفها.

وفي إشارة إلى إنتاج هذا البرنامج في الاطار الصناعي، قال: "إنه يمكن تطبيق المعادلات المدروسة لكل مستوى، وكذلك جميع الاصباغ، والتي تشمل المذابة بالماء والمذيبات الاخرى ومساحيق الاصباغ، دون الأصباغ المعدنية.

وتم تنفيذ هذا المشروع البحثي بتوجيه من الدكتور فرهاد عامري والدكتور كيوان أنصاري واستشارة الأستاذ سيامك مراديان من الهيئة التدريسية لمؤسسة الاصباغ.