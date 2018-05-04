توجّه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في نداء إلى اللبنايين عشية الانتخابات النيابية، قائلاً: الوطن يُناديكم نهار الأحد المقبل للمشاركة في الانتخابات النيابية، فكونوا أيضاً هذه المرّة في الطليعة والسباقين لتلبية ندائه مضيفا أنّ أوّﻻً وأخيراً، فان الذين سينتخبهم الشعب سيكونون نواباً من أجل لبنان كلّ لبنان.

واضاف بري مخاطبا اللبنانيين: 'كونوا في هذا اليوم التاريخي في حياة لبنان كما أرادكم الإمام ​موسي الصدر​ موج بحر ﻻ يهدأ، عظماء في ديمقراطيتكم كما في مقاومتكم'، مركّزاً علي 'أنّكم مدعوون إلي المشاركة الكثيفة في هذا الإستحقاق المصيري والإدﻻء بأصواتكم للوائح 'الأمل والوفاء' الّتي نستودع كلّ مرشح فيها، ضمائركم الّتي ﻻ تباع وإخلاصكم الّذي ﻻيقاس، فهم منكم، ولأجلكم سوف يعبّرون عن طموحاتكم وآمالكم، يتفانون من أجل الدفاع عن ثوابتكم في الوحدة والعيش المشترك وقيام دولة المؤسسات وتكافؤ الفرص و​محاربة الفساد​ وحفظ عناوين قوتكم المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة'.

وأوضح أنّ 'أوّﻻً وأخيراً، سيكونون نواباً من أجل لبنان كلّ لبنان، الوطن النهائي لجميع أبنائه وصون كرامة إنسانه وتحرير أرضه وعدم التفريط بسيادته أيها الأهل. أيها الأوفياء، أنتم معنيون ومؤتمنون في السادس من أيار لتحويل هذا اليوم إلي استفتاء حقيقي تثبتون فيه للعالم، للقاصي والداني في الداخل والخارج، بأنّ الوطنية ليست شعارات ولا أرباحاً أو مكاسب ولا متاعاً للمساومة وللعرض والطلب، وأنّ الوطن هو أبعاد وجود الإنسان، وأساس كرامته، ومجال رسالته'.

وشدّد علي أنّ 'موعدنا معكم في 6 أيار، يداً واحدة، قلبا واحداً وصوتاً واحداً من كلّ قرية ودسكرة وبلدة ومدينة ليصل الصوت إلي أبعد مدي، ولنصنع معكم فجراً جديداً للبنان عنوانه أنتم الأمل والوفاء'.