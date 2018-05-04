وجّه محمد جواد ظريف وزارة الخارجية الايراني، اليوم الخميس، رسالة بالفيديو عبر موقع تويتر أكّد فيها علي موقف ايران الذي لا يتغير والذي يؤكّد علي ضرورة التزام الولايات المتحدة بتعهداتها الواردة في الإتفاق النووي دون مماشاة او تسامح.

وقد بثّ ظريف كلمة بالفيديو عبر موقع تويتر قال فيها: إنني خلال السنتين الأولتين من مسؤوليتي قضيت جل وقتي في التفاوض مع نظرائي من الإتحاد الاوروبي وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة ما أدّي أخيراً الي إتفاق شامل حول البرنامج النووي الايراني تحت عنوان الإتفاق النووي عام 2015.

وأضاف وزير الخارجية الايراني بأنّ ايران وبهدف إزالة القلق الذي كان معظمه متعلقا بالولايات المتحدة وافقت علي المضي بخطوات عملية وفي المقابل التزمت الولايات المتحدة برفع الحظر عن ايران والتوقف عن ممارستها المتمثلة في عرقلة التجارة مع ايران.

واوضح انه تمت أخيراً المصادقة علي الاتفاق النووي في مجلس الأمن الدولي بالاجماع ما جعل هذه المعاهدة ملزِمة للجميع.

وأكّد ظريف بأنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت حتي الآن 11 مرة بالاعلان عن التزام ايران بالاتفاق لكن واشنطن لم تكف عن نقض الإتفاق وانتهاكه خاصة عبر الضغط علي الآخرين ليبتعدوا عن أي تعاون تجاري مع ايران.

وأردف ظريف قائلاً: إنه طيلة السنة الأخيرة سمعنا مراراً عدم رضا الرئيس الامريكي ترامب من هذه المعاهدة فضلاً عن رغبة نشهدها اليوم لدي الاوروبيين لمنح واشنطن إمتيازات أكثر علي حساب ايران.

وتابع ظريف: إنّ هذه المسايرة والمماشاة الاوروبية تقوم علي وعود للتوصل الي إتفاق جديد يتضمن قضايا إتفقنا جميعاً سابقاً علي حذفها من المفاوضات ومنها قدرات ايران الدفاعية ونفوذها الاقليمي.

ونوّه وزير الخارجية الايراني الي أنّ ايران منذ قرون لم تعتد علي أحد لكنها تعرّضت لإعتداءات كان آخرها علي يد صدام حسين الذي دعمته الولايات المتحدة وحلفاوها الاقليميون.

وأشار ظريف الي العقبات التي وضعها الغرب أمام ايران آنذاك لمنع ايران من الحصول علي عتاد دفاعي بسيط واستمروا في هذا المنع حتي عندما قام صدام حسين بقصف قواتنا العسكرية والمدنيين الايرانيين بالأسلحة الكيماوية.

وأردف وزير الخارجية الايراني إننا ورغم هذه التجربة المرّة مازالت ميزانيتنا الدفاعية أقل بكثير من الميزانيات الباهضة التي تنفقها السعودية والإمارات ناهيك عن تفوق مدي الصواريخ السعودية علي مدي الصواريخ الايرانية أضيفوا الي ذلك ايضاً غسيل الأدمغة الذي قامت به الدول الحليفة للولايات المتحدة لتربية وإعداد جماعات كالقاعدة وطالبان وداعش ومدها بالعتاد والمال في حين أنّ ايران قامت بدور محوري في الحاق الهزائم بهذه الجماعات المجرمة المتطرفة.

وخاطب ظريف الجميع قائلاً: دعوني اُبيّن لكم قضية مرة واحدة والي الأبد وهي أنّ ايران لن تسلِّم أمنها لجهات أجنبية ولن تعيد التفاوض حول الإتفاق الذي وقعت عليه بحسن نية ولن تقبل باضافه أيّ شي اليه.

وأكّد ظريف علي أنّ ايران تقف صامدة قوية أمام المتغطرسين وجهودهم التي لن يجنوا بالتأكيد منها ثماراً و إن واصلت الولايات المتحدة نقضها وانتهاكها للإتفاق النووي أو انسحبت منه تماماً سنكرس نحن حقنا للردّ علي هذا النكث وسنكون نحن من يختار نوعية الردّ.

وختاماً، نصح ظريف واشنطن قائلاً: إنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تبدأ بتطبيق التزاماتها في أسرع وقت وإن لم تفعل ذلك فإنّها هي نفسها ستكون المسؤولة الاولي والأخيرة عن جميع التداعيات الناجمة عن عدم تطبيق إلتزاماتها.