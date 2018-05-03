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رقم الخبر: 218522 تاريخ النشر: أيار 03, 2018 الوقت: 14:11 الاقسام: سياسة  
محادثات أوروبية-إيرانية في روما

محادثات أوروبية-إيرانية في روما

يلتقي اليوم الخميس ممثلون عن أربع دول اوروبية في روما عاصمة ايطاليا بممثلين عن ايران لمناقشة جملة من القضايا.

ونقلاً عن مصدر مطلع من وزارة الخارجية الايطالية، سيبدأ دبلوماسيون عن ايطاليا وفرنسا وبريطانيا والمانيا اليوم حواراً مع شخصيات ايرانية رفيعة المستوى حول قضايا المنطقة خلف أبواب مغلقة.

ويترأس عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، الوفد الايراني في الإجتماع.

يُذكر بأنّ ممثلي هذه الدول الاوروبية الأربع كانوا قد اجتمعوا سابقاً في فبراير2018 في مدينة ميونخ.

 
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