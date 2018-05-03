إرتفعت نسبة إقلاع الطائرات الايرانية وعدد الرحلات الجوية داخل البلاد خلال العام الايراني الماضي (مارس 2017 حتي مارس هذا العام) بفضل التحاق طائرات صغيرة تم شراؤها بعد التوقيع علي الاتفاق النووي أدّت الي زيادة نشاطات مطارات ايران.

وافادت وزارة الطرق وبناء المدن انه تم في سياق تحديث الاسطول الجوي الايراني وتوسيع نشاطاته شراء 20 طائرة صغيرة قادرة علي التحليق علي مستوي المنطقة.

وخلال مايو/أيار 2017 التحقت لأول مرة 4 طائرات نقل ركاب الي اسطول شركة الخطوط الجويه الايرانيه تلاها إستيراد 4 طائرات اُخري زادت من نشاط الرحلات الجوية المحلية التي كانت تعاني من نقص مقابل الطلب الكبير للمسافرين.

وبذلك تمت إضافة رحلات جديدة الي مدن سنندج وابوموسي وساري وجهرم وخوي وبارس آباد مغان وميناء لنكة وكلالة، كما زادت نسبة رحلات طائرات إي تي آر الصغيرة الي مدن رشت وتبريز واُروميه واصفهان وشيراز ومشهد وكرمان وزاهدان وتم إعتبار ميناء بندرعباس كقطب في جنوب البلاد لرحلات شركة إيران للطيران.