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رقم الخبر: 218519 تاريخ النشر: أيار 03, 2018 الوقت: 11:46 الاقسام: سياسة  
الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من إلغاء الاتفاق النووي الإيراني

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من إلغاء الاتفاق النووي الإيراني

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، من إلغاء الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي.

ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق مما أثار توترا دبلوماسيا مع إيران وأيضا مع حلفاء واشنطن الحريصين على الحفاظ على الاتفاق.

وقال جوتيريش، في مقابلة مع المحطة الإذاعية الرابعة في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”إذا توصلنا لاتفاق أفضل في يوم ما ليحل محله فلا بأس، لكن يجب ألا نلغيه إذا لم يكن لدينا بديل جيد“. وأضاف: ”أعتقد أن خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي الإيراني) كانت انتصارا دبلوماسيا مهما وأظن أنه سيكون من الضروري الحفاظ عليها لكنني أعتقد أيضا أن هناك حالات سيتعين فيها إجراء حوار بناء لأني أرى أن المنطقة في وضع خطر جدا“.

وتابع قائلاً: ”أتفهم مخاوف بعض الدول، لذا أعتقد أن علينا فصل الأمور عن بعضها“.

 
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مصدر الخبر: BBC
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