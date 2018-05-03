رصدت مشاهد مصورة قيام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أثناء قمة الكوريتين في 27 أبريل، بدفع صحفي أراد التقاط صورة لزوجته، وأعاقه عن تعريف رئيس كوريا الجنوبية بها.

وأوضحت صحيفة "The Mirror" أن الحادثة حصلت في المنطقة المنزوعة من السلاح بين الكوريتين، وفي الجانب الخاص بكوريا الجنوبية.

وقد التقى قائدا الشطرين الكوريين للمرة الأولى بعد 11 عاما. وللمرة الأولى في تاريخ المفاوضات بين البلدين، وصل زعيم كوريا الشمالية صحبة عقيلته.

وتظهر اللقطات المصورة ري سول جو، زوجة زعيم كوريا الشمالية متوجهة، رفقة كيم جونغ سوك، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي، نحو قائدي البلدين، إلا أن مصورا وقف في طريقهما، وفي تلك اللحظة دفع كيم جونغ أون هذا المصور، مجبرا إياه على إفساح الطريق أمام السيدتين.

وقد وقّع الطرفان خلال هذه القمة التاريخية على "إعلان بانمونجوم المشترك حول الازدهار والسلام والوحدة في شبه الجزيرة الكورية"، وأعربا في إحدى النقاط عن عزمهما التوقيع على معاهدة سلام تنهي الحرب بين الشطرين، كما وعدت كوريا الشمالية بالعمل على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.