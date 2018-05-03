قال مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: إن السعودية بحاجة إلى أسعار النفط عند 85 إلى 87 دولارا للبرميل في المتوسط، هذا العام، من أجل ضبط ميزانيتها العامة.

وأضاف أزعور، بالتزامن مع صدور تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي مايو 2018" الذي أصدره الصندوق الأربعاء: أن سعر النفط الذي كانت الرياض تحتاجه لضبط الميزانية هو 83 دولارا في 2017، مع "توقعات للعام 2018 في حدود 85 إلى 87 دولارا للبرميل".

وتوقع أزعور أن يبلغ معدل النمو في السعودية 1.8% خلال العام الجاري.

وتتوقع السعودية عجزا في الميزانية قدره 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في 2018، بما يعادل 7.3 بالمائة من الناتج الإجمالي، انخفاضا من 230 مليار ريال العام الماضي. وهي تخطط لميزانية بلا عجز بحلول 2023.