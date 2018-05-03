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رقم الخبر: 218514 تاريخ النشر: أيار 03, 2018 الوقت: 10:34 الاقسام: سياسة  
بعيدي نجاد: قد نعيد رسم التعاون مع الوكالة الدولية عند انسحاب أميركا من الإتفاق النووي

بعيدي نجاد: قد نعيد رسم التعاون مع الوكالة الدولية عند انسحاب أميركا من الإتفاق النووي

أكد حميد بعيدي نجاد، سفير إيران في المملكة المتحدة، أن انسحاب اميركا من الاتفاق النووي المبرم بين إيران ودول 5+1 يعني نهاية الاتفاق، وتداعيات ذلك يتمثل بعودة طهران إلى الوضع السابق.

جاء ذلك في مقابلة لبعيدي نجاد مع  محطة CNN، حيث قال: "هذا (انتهاء الاتفاق) قد يعني العودة إلى تخصيب اليورانيوم، وقد يعني إعادة رسم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ’IAEA‘ بالإضافة إلى إجراءات أخرى يتطرق لها حاليا."

وردا على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أشار إلى وجود نشاطات نووية سرية في إيران، قال السفير الإيراني: "هناك بعض المزاعم حول وجود مثل هذه النشاطات بإيران، ولكن لم يكن هناك أي دليل طرح أمام إيران، وأغلقت الـIAEA هذا الملف بصورة دائمة، بناء على وقائع وحقائق على الأرض."

 
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