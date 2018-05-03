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رقم الخبر: 218513 تاريخ النشر: أيار 03, 2018 الوقت: 10:26 الاقسام: سياسة  
السفير البريطاني يعلن استعداد بلاده للعمل مع طهران حول القضايا الاقليمية

السفير البريطاني يعلن استعداد بلاده للعمل مع طهران حول القضايا الاقليمية

أعلن راب ماكير السفير البريطاني الجديد في طهران، اليوم الخميس، استعداد بلاده للعمل مع طهران حول القضايا الاقليمية.

وأضاف السفير البريطاني على صفحته في "تويتر" أن لندن مستعدة للتعاون في التحديات التي تواجه ايران.

وأعرب عن سعادته بمهمة تمثيل بلاده في طهران، وأنه يتوق لتعزيز العلاقات الثنائية.

 
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