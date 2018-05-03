أعلن راب ماكير السفير البريطاني الجديد في طهران، اليوم الخميس، استعداد بلاده للعمل مع طهران حول القضايا الاقليمية.

وأضاف السفير البريطاني على صفحته في "تويتر" أن لندن مستعدة للتعاون في التحديات التي تواجه ايران.

وأعرب عن سعادته بمهمة تمثيل بلاده في طهران، وأنه يتوق لتعزيز العلاقات الثنائية.