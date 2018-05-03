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رقم الخبر: 218511 تاريخ النشر: أيار 03, 2018 الوقت: 10:09 الاقسام: سياسة  
الأميرال فدوي: اعتقلنا أميركيين أربع مرات في مياه الخليج الفارسي

الأميرال فدوي: اعتقلنا أميركيين أربع مرات في مياه الخليج الفارسي

أعلن قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الاميرال "علي فدوي" انه تم منذ انتهاء الحرب المفروضة ولحد الآن اعتقال اميركيين اربع مرات في مياه الخليج الفارسي.

وقال الاميرال فدوي، خلال لقائه يوم الاربعاء ممثل الولي الفقيه بمحافظة بوشهر (جنوب ايران): ان محافظة بوشهر لها تاريخ طويل في حماية وهذه الوتيرة لاتزال مستمر. واضاف: ان احد دلائل ذلك هو وعي الشعب الذي دافع عن البلاد بقيادة المرجعية الدينية.

وتابع قائد القوة البحرية للحرس الثوري قائلا: انه تم منذ انتهاء الحرب المفروضة (الحرب التي شنها نظام صدام البائد على ايران) ولحد الآن اعتقال اميركيين اربع مرات في المياه الاقليمية الايرانية في الخليج الفارس، وآخرها كان في يناير/ كانون الثاني 2016 في مياه محافظة بوشهر.

واعرب فدوي عن أمله في تحقيق الشعب الايراني مزيدا من النجاحات خلال العام الجاري العام الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية.

واكد فدوي ان ايران بلغت مستوى من الثبات والردع للدفاع عن البلاد بحيث ان على الاعداء ان يبحثوا عن قوة ردع لهم في مواجهة القوات المسلحة الايرانية.

واضاف: ان تقديم الحرس الثوري 40 ألف شهيد من اجل حماية وصيانة الثورة الاسلامية هو جزء صغير من التضحيات التي قدمتها هذه القوة الشعبية من اجل بقاء واستمرار نظام الجمهورية الاسلامية، وسندافع بكل امكانياتنا من اجل المحافظة على الثورة الاسلامية ومنجزاتها.

 
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