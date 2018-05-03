لقي 3 جنود سعوديين مصارعهم، الأربعاء، برصاص قناصة الجيش الیمني واللجان الشعبية في نجران جنوبي المملكة.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن وحدة القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من قنص 3 جنود سعوديين في موقعي السديس والشبكة بنجران.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في منفذ الخضراء وصحراء البقع في الجبهة ذاتها وحققت إصابات موفقة.

يذكر أن قوى العدوان السعودي اعترفت بمقتل 82 جنديا سعوديا واصابة 41 أخرين في المواجهات المستعرة على طول الجبهات الحدودية في جيزان ونجران وعسير خلال شهر أبريل/ نيسان الفائت.