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رقم الخبر: 218509 تاريخ النشر: أيار 03, 2018 الوقت: 09:51 الاقسام: سياسة  
جون كيري لنتنياهو: إنسفوا الاتفاق النووي وسنعود للمربع الأول!

جون كيري لنتنياهو: إنسفوا الاتفاق النووي وسنعود للمربع الأول!

ردّ جون كيري وزير الخارجية الأميركي الاسبق، الثلاثاء، على مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة حول الاتفاق النووي الإيراني.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لكيري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "كل تفصيل قدمه رئيس الوزراء نتنياهو بالأمس كان سبباً لاجتماع العالم على وضع «عقوبات» على إيران والتفاوض على اتفاق إيران النووي، لأن التهديد كان حقيقيا وكان لابد من وقفه. وهو يعمل! ولهذا خبراء الأمن الإسرائيليون يقفون ويتحدثون."

وأضاف كيري في تغريدة منفصلة: "لم يكن هناك مفاوضات، وهذا كله تغير مع JCPOA (الاتفاق النووي).. انسفوا هذا الاتفاق وسنعود إلى هناك (المربع الأول) من الغد!"

واستشهد كيري بمقال نشره موقع أمیركي موال لـ "إسرائيل" حيث نقل فيه تصريحات لخبراء أمن إسرائيليين حول الاتفاق النووي وتداعيات انسحاب الولايات المتحدة الأمیركية من الاتفاق النووي مع إيران.

 
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مصدر الخبر: CNN
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