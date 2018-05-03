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رقم الخبر: 218508 تاريخ النشر: أيار 03, 2018 الوقت: 02:07 الاقسام: عربيات  
وزير الداخلية اللبناني: نتائج الانتخابات ستعلن أسرع من العادة

وزير الداخلية اللبناني: نتائج الانتخابات ستعلن أسرع من العادة

أكد وزير الداخلية والبلديات في لبنان، نهاد المشنوق، بأن 'النتيجة ستعلن أسرع من العادة، لأن الاحتساب سيكون إلكترونيا.'

وقال المشنوق: 'قمنا بالتدريبات اللازمة مع لجان القيد والقضاة، لكن هذا لا يمنع ظهور ثغرات لأن القانون جديد ولا تدريب سابقا للادارة أو للموظفين'.

و أكد 'حياد الدولة ونزاهتها وشفافيتها في هذه الانتخابات النيابية، لأنها ستعبر عن صورة لبنان وصورة الدولة التي تقدمت في الأشهر الأخيرة أمام المجتمع الدولي، الذي يجمع علي أهمية استقرار لبنان ودعم العهد ورئيس الحكومة'.

وشدد المشنوق علي 'وجود جهوزية أمنية كاملة من الجيش وقوي الأمن الداخلي والأمن العام'، وقال: 'هناك تحضيرات تبدأ منذ يوم الجمعة لتسهيل وصول الناس إلي مناطقهم'.

أضاف: 'لا أحد يريد تعريض نتائج الانتخابات لخلل بسبب توترات من هنا أو هناك، ولا شيء استثنائيا في الحملات الانتخابية، بل هو ضمن الحدود العادية'. وتابع: 'الجو السياسي مساعد، ولا يوجد توتر، ولا مبرر لأي خلل أمني، وكل المرشحين يتحركون بحرية، ولا يوجد توتر عال، واستمعت من الضباط إلي تحضيراتهم وتوقعاتهم، وكل الإجراءات تمت بنجاح'.

 
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