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رقم الخبر: 218507 تاريخ النشر: أيار 03, 2018 الوقت: 01:57 الاقسام: سياسة  
إبتكار: دول خارج المنطقة تبث الفرقة بين المسلمين
خلال لقائها وزيرة خارجية أندونيسيا

إبتكار: دول خارج المنطقة تبث الفرقة بين المسلمين

قالت معصومة إبتكار مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون المرأة والاسرة: إنّ دولاً من خارج المنطقة تقف وراء بث الفرقة بين المسلمين وعلى الدول الاسلامية الانتباه الى ذلك.

وأضافت مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون المرأة والاسرة، خلال لقائها وزيرة خارجية اندونيسيا رتنو مرسودي، علي هامش الإجتماع الدولي لعلماء وشخصيات العالم الاسلامي الذي اُقيم تحت عنوان «الإسلام الوسطي»، بأنّ ثمة إتفاقا مع وزارة تعزيز دور المرأة وحماية الأطفال جار صياغته وسيتم التوقيع عليه قريباً بين ايران واندونيسيا.

وأشارت إبتكار، خلال اللقاء، الي تقديم تسهيلات لصالح المستثمرين الاندونيسيين في ايران في مختلف المجالات ومنها مجال الطاقة.

ورحّبت الوزيرة الاندونيسية خلال اللقاء بتنمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وبلدها خاصة في قطاع الطاقة وقالت: إنّ شركة النفط والغاز الاندونيسية (برتامينا) ترغب في الاستثمار في حقل «منصوري» النفطي جنوب ايران وحقل «آب تيمور» النفطي.

كما تطرق الجانبان الي آخر مستجدات المنطقة والعالم.

وكانت معصومة ابتكار قد التقت أمس الثلاثاء الرئيس الاندونسي جوكو ويدودو.

 
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