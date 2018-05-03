بعد ساعات من العرض المسرحي الذي قدمه رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني حول الانشطة النووية الايرانية، توالت ردود الافعال الدولية المشككة بمعلومات نتنياهو والمؤكدة على ضرورة الحفاظ على الإتفاق النووي.

ونفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهامات رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لايران معلنة أنها لا ترى أي مؤشر له مصداقية عن وجود أنشطة في إيران على ارتباط بتطوير قنبلة نووية، وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان: إن هيئة حكامها أعلنت انهاء النظر في هذه المسألة بعد تلقيها تقريرا بهذا الصدد في كانون أول/ديسمبر عام 2015 م بعد أشهر قليلة على توقيع الإتفاق النووي.

ونقل المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة برندن وارما، عن رئيس الجمعية ان الإتفاق النووي هو حصيلة جهود حقيقية بروح دبلوماسية والحوار والمصالحة، وشدد على ضرورة الحفاظ عليه.

وقال وارما في حديث مع مراسل (ارنا)، ان رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة (ميروسلاف لايتشاك) يدعم الإتفاق النووي، ويحفز جميع الاطراف على التشاور في الأطر المحددة في هذا الإتفاق لتبديد مخاوفهم.

واكد السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد، في تغريدة بالتويتر، بأن الوكالة الذرية كانت على علم يجميع الوثائق المزعومة التي عرضها رئيس وزراء الكيان الصهيوني ولم تعثر بعد تحقيق استغرق 10 اعوام على أي دليل يثبت وجود انشطة عسكرية في البرنامج النووي الايراني.

كما قال المتحدث بأسم مؤسسة الطاقة النووية الايرانية، بهروز كمالوندي، ان الرأي العام العالمي أقر بأن التهم الموجهة ضد الجمهورية الاسلامية لا أساس لها من الصحة؛ مضيفاً: إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو لن يجني شيئا من مسرحيته الجديدة ضد الإتفاق النووي.

وفي تصريح لمراسل (ارنا) الثلاثاء اكد كمالوندي انه لا يمكن التوقع اكثر من ذلك من نتنياهو الذي يحمل في سجله الاكاذيب والظلم والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.

الى ذلك قال عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي: ايران بحاجة الى أقل من اسبوع لإعادة نشاطاتها النووية في حال انسحاب امريكا من الإتفاق النووي.

واضاف اكبر رنجبرزاده، الثلاثاء لمراسل ارنا البرلماني، ان الرؤية الامريكية للإتفاق النووي هي السيطرة على ايران في مجال النشاطات النووية والحؤول دون تطورها.

كما أكدت وزيرةُ خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني بأن مزاعمَ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حولَ ايران لا تتضمنُ دلائلَ حولَ عدم التزام طهران بالإتفاق النووي ، موضحة ان جميع الاطراف توصلت الى الإتفاق النووي بعد ان تولدت الثقة وتوفرت الضمانات، وان الوكالة الطاقة الذرية اكدت خلال تقاريرها التزام ايران ببنود الإتفاق بالكامل.

أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فأعلن ان الاتهامات التي وجهها رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لايران تعزز اهمية الإتفاق النووي الذي ابرم عام 2015 م موضحا ان المعلومات (الاسرائيلية) عن البرنامج النووي الايراني تشكل أساسا لاخضاع الانشطة الايرانية النووية لمراقبة طويلة المدى والابقاء على الإتفاق النووي.

واعلنت الحكومة البريطانية من جانبها ان برنامج ايران النووي سلمي تماما وان الإتفاق النووي مازال وسيلة مهمة للتحقق من التزام ايران بالإتفاق.

كما اعلن الكرملين في بيان له، ان الرئيس الروسي فلادمير بوتين وخلال اتصال هاتفي مع نتنياهو، ناقش الإتفاق النووي وتصريحات نتنياهو، و اكد (بوتين) خلال الاتصال على ضرورة التزام جميع الاطراف بالإتفاق النووي.