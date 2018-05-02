وفي كلمة له في جامعة (امير كبير) الصناعية، مساء الثلاثاء، بمناسبة ذكرى يوم تكريم المعلم الذي صادف، امس الاربعاء، أشار ظريف الى ظروف عالم اليوم، قائلاً: إن شكل المنافسات قد تغير في عالم اليوم لأن مصادر القدرة قد تغيرت.

واضاف: انه في مرحلة ما كان مصدر القوة هو القوة العسكرية فقط وكانوا يقيسون القدرات على أساس الاسلحة العسكرية ولهذا السبب فان الصبي السعودي (بن سلمان) الذي يفتقد للذكاء يقول بان ايران لا تشكل حتى القوة العسكرية الخامسة في المنطقة، لكنني لا اعلم لماذا أينما يحل يقول جازعا ساعدونا كي لا تقوم ايران بتدميرنا.

وتابع ظريف: إن ترامب أعلن خلال حملته الانتخابية قبل عامين بأن اول ما سيفعله بعد انتخابه هو تقويض الإتفاق النووي ولكن مر 16 شهرا ولم يستطع، لا ترامب ولا نتنياهو، من ان يفعلا شيئا وان كل ما يقومان به هو عرض مسرحي مثير للسخرية.

وقال ظريف، ان مستقبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية واعد جدا، واضاف: اننا اليوم نعيش ظروفا خاصة على مستوى العالم وان الظروف الانتقالية هذه ليست بشيء جديد فالعالم واجهها في الماضي ايضا بعد انهيار المعسكر الشرقي..

وأشار كان هناك نظام ثنائي القطبية قائم في العالم ما يقارب الاربعة عقود، موضحا ان من ميزات أي نظام إمكانيته على تحديد التوقعات وإجراء الحسابات لتقييم الأحداث الناجمة عن أي نوع من الإجراءات والنتائج، لكن هذا النظام إنهار في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

وفي معرض إشارته الى التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي حول إنهيار بعض الأنظمة في الخليج الفارسي في غضون أسبوعين لو اوقفت أميركا الدعم لها، قال ظريف: إن الأخير لا يستطيع أن يوجه خطابا مشينا كهذا الى ايران، وقد تكون هنالك ثمة ضغوط على البلاد، لكن الفرق الموجود بيننا وبين الآخرين هو أن قوتنا وتقدمنا وتنميتنا تستند الى الشعب وتنبثق من صميم البلاد.

وفي سياق آخر رد الوزير ظريف على التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو المتناقضة حول الإتفاق النووي خلال زيارته الى منطقة غرب آسيا.

وكتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن بومبيو اكد يوم 12 ابريل بأنه لا حاجة للقلق حول رفض الإتفاق النووي لان ايران سوف لن تسعى للحصول على السلاح (النووي) قبل انتهاء فترة الإتفاق وبعد ذلك ايضا سوف لن تعود للسباق من أجل الحصول على السلاح.

واضاف: (انه) يقول الآن حان الوقت لإعادة النظر في مسألة ما إذا كان يمكن الوثوق بإيران لتخصيب أي مادة نووية أو التحكم فيها، اذن أي من تصريحيه هو الصحيح؟

يذكر وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قد قال مؤخراً خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني في تل ابيب أن بلاده ستنسحب من الإتفاق النووي مع إيران في حال عدم تعديله.

كما أشار ظريف في تغريدة أخرى بالتويتر الى العرض المسرحي الذي قدمه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، واعتبره ذريعة لانسحاب اميركا من الإتفاق النووي.

وقال ظريف: إن الهدف من طرح هذه المزاعم المكررة هو توفير الذريعة لخروج اميركا من الإتفاق النووي.

واضاف: ان الرئيس ترامب وبغية الغاء الإتفاق توجه مباشرة مرة اخرى لاستخدام مزاعم قديمة قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدراستها من قبل.

وتابع وزير الخارجية الايراني: ان الرئيس الاميركي رحب على عجل بتكرار اتهامات قديمة تمت دراساتها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كي يتمكن من تقويض الإتفاق النووي.

واضاف: إن التوقيت المنسق للكشف عن معلومات أمنية مزعومة من قبل الراعي الكذاب (نتنياهو) جاء قبل عدة ايام من 12 ايار / مايو، الا ان سرور ترامب البالغ قد اماط اللثام عن الحقائق.

الى ذلك اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، المسرحية الهزلية الاخيرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني حول ايران بانها عبارة عن تشبث عبثي لمفلس كذاب ومفضوح لا يملك سلعة للعرض سوى بث الاكاذيب وممارسة الدجل.

وفي تصريح له ادلى به فجر الثلاثاء، ذهب قاسمي الى ان المسرحية الهزلية الدعائية الاخيرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني هي واحدة من احدث المسلسلات المكررة للعروض العقيمة والمخزية حول مزاعم البرنامج النووي الايراني السري، واعتبرها تشبثا عبثيا لمفلس كذاب ومفضوح لم ولا يمتلك سلعة للعرض سوى بث الاكاذيب وممارسة الدجل.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان قادة الكيان الصهيوني يرون بقاء كيانهم اللامشروع والمبني على الزيف والكذب، في اختلاق تهديدات من الآخرين وذلك عبر استخدام الدجل البالي للعصر الجاهلي وعدم اطلاع الراي العام العالمي، حيث ان عبثية وعقم ذلك مكشوفان اكثر من ذي قبل.

واكد قاسمي، انه على نتنياهو وكيانه الصهيوني القاتل للاطفال والمفضوح ان يكون قد توصل الى هذا الادراك المبدئي وهو ان شعوب العالم تحظى بالفهم والوعي والشعور اللازم.

وقد إدّعى رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، حصول تل أبيب على 55 ألف وثيقة لبرنامج إيران النووي تثبت، حسب زعمه، وجود برنامج سري.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين: (لدينا أكثر من 55000 وثيقة سرية تم الحصول عليها بعمل استخباراتي حول أنشطة إيران النووية السرية)، حسب تعبيره.

وزعم نتنياهو أن طهران تعمل على تطوير رؤوس نووية لصواريخها، متابعا تخرصاته بالقول ان الوثائق تثبت أن إيران ما تزال مستمرة في تطوير برنامجها النووي سرا.