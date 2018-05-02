وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اليوم الأربعاء: ان توحيد سعر العملة الأجنبية في ايران يساعد على إزالة السلبيات ويعزز المقدرة التنافسية للاقتصاد الايراني. وأضاف: هذا الإجراء يتوجب أن يحافظ على ويديم السيطرة المالية لتخفيض مستوى عجز الموازنة، ويعين على تنفيذ الإصلاحات في النظام المصرفي وخاصة البنوك التي تواجه مشاكل، وكذلك توفير الأرضية لنمو القطاع الخاص.

وبما يخص القرار الذي يحتمل أن يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 مايو الجاري بالتخلي عن الإتفاقية النووية مع ايران وتأثير ذلك على الاقتصاد والعملة الايرانيتين، قال أزعور: إن أي إجراء وقرار يتخذ في هذا الصعيد سيزيد من التأثيرات السلبية لما يخلفانه من عدم استقرار. وأضاف أزعور، الذي شغل منصب وزير المالية في لبنان حتى العام 2008: من الضروري التحلي باليقظة ومزيد من الاستعداد في صعيد إدارة مجمل الاقتصاد لتفادي أي تأثير سلبي لهذه السياسات، وأفضل سبيل لذلك تطبيق وتعزيز بعض الاصلاحات الاقتصادية.