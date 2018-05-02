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رقم الخبر: 218501 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 17:36 الاقسام: رياضة  
يونس محمود يلعب ضربة البداية لمباراة افتتاح ملعب الكفل العراقي

يونس محمود يلعب ضربة البداية لمباراة افتتاح ملعب الكفل العراقي

اعلنت اللجنة المنظمة لحفل افتتاح ملعب الكفل 10 الاف متفرج في محافظة بابل ان قائد المنتخب العراقي بكرة القدم سابقا يونس محمود سيلعب ركلة البداية لمباراة فريقي الكفل والقاسم.

وتاتي دعوة يونس محمود الملقب بالسفاح الى احتفالية افتتاح ملعب الكفل في اطار الاحتفاء بنجوم العراق الذين قدوا خدمات كبيرة وحققوا انجازات للعراق.
وانطلقت الاحتفالية في الساعة الخامسة عصرا، ستتضمن فقرات فنية متنوعة وعروض فلكلورية ومباراة تجمع فريقي الكفل والقاسم.

  
 

 
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مصدر الخبر: السومرية نيوز
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