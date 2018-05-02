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رقم الخبر: 218500 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 17:31 الاقسام: رياضة  
مسعود يترأس وفد العراق في قرعة كأس آسيا 2019

مسعود يترأس وفد العراق في قرعة كأس آسيا 2019

ترأس رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، وفد العراق في قرعة كأس آسيا 2019 والتي تسحب في الإمارات يوم الجمعة المقبل.

وستجرى القرعة بفندق ارماني ب‍برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 24 منتخباً في تمام الساعة الخامسة من عصر الجمعة المقبل.
وسيتألف وفد العراق من رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود ويرافقه المدير الفني باسم قاسم والمدير الإداري باسل كوركيس. وسيتم اختيار منتخب من كل وعاء للمستويات الأربعة خلال إجراء القرعة، يتم توزيعها على ست مجموعات كل مجموعة تحتوي أربعة منتخبات، ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث إلى دور الـ16 من البطولة.

 
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مصدر الخبر: السومرية نيوز
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