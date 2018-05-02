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رقم الخبر: 218499 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 17:27 الاقسام: رياضة  
وكالة: رئيس اللجنة الأولمبية الروسية لن يترشح مجددا

وكالة: رئيس اللجنة الأولمبية الروسية لن يترشح مجددا

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الأربعاء أن ألكسندر جوكوف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية لن يخوض الانتخابات الجديدة بعد نهاية فترته الحالية في 29 مايو أيار الجاري

وشهدت فترة رئاسة جوكوف العديد من المشكلات للرياضة الروسية منها فضيحة منشطات أسفرت عن منع الروس من المشاركة في دورة الألعاب الشتوية في كوريا الجنوبية في فبراير شباط الماضي بينما شارك عدد محدود تحت العلم الأولمبي.
ونقلت الوكالة الروسية عن جوكوف، الذي يعمل كمشرع في البرلمان الروسي، قوله ”في ظل الوضع المعقد الحالي في الرياضة الدولية فإنه من المهم جدا أن يكون بوسع رئيس اللجنة الأولمبية الروسية العمل بدوام كامل في المنصب“.
وأضاف الرجل البالغ عمره 61 عاما والذي يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الروسية منذ 2010 ”أنا غير قادر على القيام بذلك في الوقت الحالي بسبب عبء العمل الثقيل في البرلمان“.
وهناك مزاعم بوجود نظام ممنهج لتعاطي المنشطات برعاية الدولة في روسيا في أولمبياد سوتشي 2014 وتسبب ذلك في فتح سلسلة تحقيقات من اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

 
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