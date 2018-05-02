قال محام سايق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن المحقق الخاص روبرت مولر أثار في اجتماع مع محامي ترامب في مارس آذار إمكانية إصدار أمر استدعاء لترامب إذا رفض التعاون مع المحققين فيما يتعلق بالتحقيق الخاص بروسيا.

وقال المحامي جون دود لرويترز إن مولر تحدث عن إمكانية إصدار أمر الاستدعاء في الاجتماع الذي عقد أوائل مارس آذار. وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر هذا الأمر ونقلت ذلك عن أربعة أشخاص مطلعين على الاجتماع.

وقال دود إنه أبلغ المحققين الذين يحققون في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 الأمر ليس لعبة. أنتم تفسدون عمل رئيس الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن مولر أثار إمكانية إصدار أمر الاستدعاء بعد أن قال محامو ترامب إن الرئيس ليس ملزما بالتعاون مع المحققين الاتحاديين الذين يباشرون التحقيق.

وبعد اجتماع مارس آذار وافق فريق مولر على تزويد محامي الرئيس بمزيد من المعلومات المحددة عن الموضوعات التي يرغبون في توجيه أسئلة بشأنها لترامب.

وقالت الصحيفة إنه مع هذه المعلومات أعد محامي ترامب جاي سيكولو قائمة تضم 49 سؤالا يعتقد الفريق القانوني للرئيس بأنها ستوجه إليه.

وتتضمن تلك القائمة، التي كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشرها، أسئلة عن علاقات ترامب مع روسيا وأسئلة أخرى تهدف إلى تحديد إن كان الرئيس عرقل التحقيق. وانتقد ترامب يوم الثلاثاء تسريب هذه الأسئلة.

وكتب ترامب على تويتر من العار أن يتم تسريب الأسئلة المتعلقة بحملة الملاحقة الروسية إلى الإعلام. لا توجد أسئلة عن التواطؤ. وأضاف في تغريدة أخرى: سيكون من الصعب للغاية عرقلة العدالة بشأن جريمة لم تحدث قط.

ونفت روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية بينما قال ترامب إنه لم يكن هناك تواطؤ وإنه لابد من وقف التحقيق.