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رقم الخبر: 218494 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 17:09 الاقسام: اقتصاد  
إفتتاح معرض تبريز الدولي لمواد البناء

إفتتاح معرض تبريز الدولي لمواد البناء

افتتح صباح الثلاثاء المعرض الدولي الثالث والعشرون لأدوات ومواد البناء والمعرض الدولي الحادي والعشرين لأجهزة التبريد والتدفئة بمشاركة منتجين وتجار من ايران ودول أجنبية.

ويشارك في المعرض الدولي، الذي تستمر أعماله في الفترة 1 - 4 أيار، منتجون من محافظات آذربايجان الشرقية وآذربايجان الغربية وطهران واصفهان وخراسان الرضوية ويزد ومركزي وألبرز وقزوين وكيلان وهمدان وفارس ومنطقة أرس الحرة .وكذلك منتجون من دول أجنبية هي تركيا والصين وألمانيا وايطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وماليزيا وأوكرانيا وتايوان .

ويتضمن المعرض مجالات متنوعة منها أصناف الأرضيات الصناعية، وكذلك الطاقة والإنارة والعقارات والأصباغ والغراء، إضافة إلى مواد إعداد الأسقف وجناح صناعة الأبواب والنوافذ. وتضاف إلى ذلك أجنحة خاصة بالمرافق الصحية وجناح للمعادن المستعملة في البناء والديكور والتصميم وجناح لأنظمة التدفئة والتبريد وجناح لأصناف الأنابيب والوصلات والسيراميك والفسيفساء وأحجار التزيين، إضافة إلى الأقسام الفنية والهندسية وأنظمة تنقية المياه.

 
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