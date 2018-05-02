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رقم الخبر: 218493 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 16:57 الاقسام: اقتصاد  
40 شركة إيرانية تشارك بمعرض "بروجكت قطر 2018" الدولي

40 شركة إيرانية تشارك بمعرض "بروجكت قطر 2018" الدولي

تشارك ايران، من خلال 40 شركة تجارية في معرض (بروجكت قطر 2018) الدولي الـ15 للتشييد والبناء وغيره من القطاعات ذات الصلة، وذلك بعد غياب امتد لـ5 أعوام.

وسيبدأ المعرض أعماله من 7 إلى 10 مايو/ أيار الجاري في مقر المعارض الدولية بالعاصمة الدوحة، والذي يحمل في دورته الجديدة شعار (المشاريع المستقبلية) وتشارك فيه 500 شركة محلية وأجنبية تمثيلاً عن 20 دولة في العالم.

وفي السياق، أكد المستشار التجاري بالسفارة الايرانية في قطر، محمد باقري، أن معظم الشركات الايرانية التي ستحضر في هذا المعرض ناشطة في مجال الإنشاءات ومواد البناء، وقد تقرر بأن نجسد حضوراً قوياً في هذا المعرض. ولفت باقري الى أنه تم دعوة أفضل الشركات الايرانية لعرض منتجاتها في معرض (بروجكت قطر) على أمل أن تحقق هذه الشركات حضوراً فاعلاً في هذا الحدث التجاري، بما يصب في تعزيز العلاقات المتنامية بين طهران والدوحة.

 
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