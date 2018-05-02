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رقم الخبر: 218492 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 17:10 الاقسام: اقتصاد  
صادرات "سايبا" الإيرانية للسيارات تنمو 11%

صادرات "سايبا" الإيرانية للسيارات تنمو 11%

أعلنت مجموعة سايبا الايرانية لصناعة السيارات، نمو حجم الصادرات 11 بالمئة في العام الايراني المنقضي 20 مارس/ آذار 2018 قياساً بالعام السابق.

وأوضح محسن جوان، مساعد الشؤون التصديرية والدولية بمجموعة سايبا يوم الثلاثاء، أن الشركة تستحوذ على 80 بالمئة من اجمالي صادرات السيارات الايرانية. وأكد أن العراق وسوريا ولبنان وآذربايجان من أهم الأسواق المستوردة لسيارات سايبا في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً الى تصدير هذه السيارات الى مصر والجزائر وليبيا وثمة مفاوضات مع موريتانيا بهذا الخصوص.

وبيّن جوان أن الحصة التصديرية لسايبا الايرانية بالسوق العراقية 150 ألف وحدة، والسورية 50 ألف وحدة، وفنزويلا 15 ألف وحدة من هذه السيارات.

 
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