أكد مساعد وزير النفط الايراني، أميرحسين زماني نيا، أن ايران وبعد توقيعها إتفاقاً مع آذربايجان تسعى لتأسيس شركة نفطية مشتركة بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء (ترند) الآذربايجانية، عن زماني نيا، قوله: انه وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني حسن روحاني الى آذربايجان تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تطوير وتنمية التعاون في القضايا المتعلقة ببحر قزوين. وأضاف: سيتم تفعيل العقد المبرم خلال أيام، ونجري مفاوضات مع الطرف الآذربايجاني لتأسيس الشركة النفطية المشتركة.

يذكر أنه تم التوقيع على مذكرة تعاون مشترك بين ايران وآذربايجان خلال الاجتماع الـ12 للجنة التعاون المشترك بين البلدين والذي عقد في طهران بتاريخ 13 مارس/ آذار 2017.

وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع، خلال العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار 2018)، بنسبة 16% ليصل الى أكثر من مليار دولار، كما يبلغ حجم الاستثمارات الايرانية في الاقتصاد الآذربايجاني ثلاثة مليارات دولار.