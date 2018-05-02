  • الأربعاء ١٦ شعبان ١٤٣٩
  • الأربعاء , مايو 02, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 218491 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 16:56 الاقسام: اقتصاد  
إيران تتفاوض مع آذربايجان لإطلاق شركة نفط مشتركة

إيران تتفاوض مع آذربايجان لإطلاق شركة نفط مشتركة

أكد مساعد وزير النفط الايراني، أميرحسين زماني نيا، أن ايران وبعد توقيعها إتفاقاً مع آذربايجان تسعى لتأسيس شركة نفطية مشتركة بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء (ترند) الآذربايجانية، عن زماني نيا، قوله: انه وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني حسن روحاني الى آذربايجان تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تطوير وتنمية التعاون في القضايا المتعلقة ببحر قزوين. وأضاف: سيتم تفعيل العقد المبرم خلال أيام، ونجري مفاوضات مع الطرف الآذربايجاني لتأسيس الشركة النفطية المشتركة.

يذكر أنه تم التوقيع على مذكرة تعاون مشترك بين ايران وآذربايجان خلال الاجتماع الـ12 للجنة التعاون المشترك بين البلدين والذي عقد في طهران بتاريخ 13 مارس/ آذار 2017.

وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع، خلال العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار 2018)، بنسبة 16% ليصل الى أكثر من مليار دولار، كما يبلغ حجم الاستثمارات الايرانية في الاقتصاد الآذربايجاني ثلاثة مليارات دولار.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2890 sec