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رقم الخبر: 218490 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 17:08 الاقسام: اقتصاد  
إيران تخصص 5ر1 مليار دولار لدعم فرص العمل في الأرياف

إيران تخصص 5ر1 مليار دولار لدعم فرص العمل في الأرياف

أعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، عن تخصيص مبلغ 5ر1 مليار دولار لدعم خلق فرص العمل في المناطق الريفية.

وأوضح لاريجاني أنه تم إستصدار الموافقة من قبل قائد الثورة الاسلامية لاقتطاع 5ر1 مليار دولار من صندوق احتياطيات النقد الأجنبي لهذا الخصوص. ولفت الى أن المبلغ سيخصص فقط لدعم فرص العمل بالأرياف، مبيناً أنه سيتم منح تسهيلات بفائدة 5 بالمئة للأشخاص الذين يدشنون مشاريع خدمية وزراعية وتعدينية ومهنية في الارياف.

وأشار لاريجاني الى أن هذا القرار يهدف للحد من الهجرة الى المدن والتحديات الثقافية والاقتصادية المترتبة عليها.

 
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