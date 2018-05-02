  • الأربعاء ١٦ شعبان ١٤٣٩
  • الأربعاء , مايو 02, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 218489 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 17:07 الاقسام: اقتصاد  
زراعة القمح تستحوذ على 6 ملايين هكتار في إيران

زراعة القمح تستحوذ على 6 ملايين هكتار في إيران

أعلنت مؤسسة أبحاث طب الأعشاب، أن زراعة القمح تستحوذ على 6 ملايين هكتار في ايران.

وأوضح رئيس الأمراض العشبية بالمؤسسة محمد رضوي، في ملتقى مكافحة الآفات وأمراض القمح يوم الثلاثاء، أن متوسط زراعة القمح في العالم يبلغ 250 مليون هكتار. وأضاف: أن ايران تستزرع 6 ملايين هكتار ويتراوح المحصول من 9 الى 15 مليون طن. وبيّن رضوي أن الزراعة الديمية تستحوذ على 60 بالمئة من إجمالي مساحة تلك الأراضي والبقية عبر الري المباشر.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/4123 sec