أعلنت مؤسسة أبحاث طب الأعشاب، أن زراعة القمح تستحوذ على 6 ملايين هكتار في ايران.

وأوضح رئيس الأمراض العشبية بالمؤسسة محمد رضوي، في ملتقى مكافحة الآفات وأمراض القمح يوم الثلاثاء، أن متوسط زراعة القمح في العالم يبلغ 250 مليون هكتار. وأضاف: أن ايران تستزرع 6 ملايين هكتار ويتراوح المحصول من 9 الى 15 مليون طن. وبيّن رضوي أن الزراعة الديمية تستحوذ على 60 بالمئة من إجمالي مساحة تلك الأراضي والبقية عبر الري المباشر.