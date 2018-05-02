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|رقم الخبر: 218489
|تاريخ النشر: أيار 02, 2018
|الوقت: 17:07
|الاقسام: اقتصاد
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زراعة القمح تستحوذ على 6 ملايين هكتار في إيران
أعلنت مؤسسة أبحاث طب الأعشاب، أن زراعة القمح تستحوذ على 6 ملايين هكتار في ايران.
وأوضح رئيس الأمراض العشبية بالمؤسسة محمد رضوي، في ملتقى مكافحة الآفات وأمراض القمح يوم الثلاثاء، أن متوسط زراعة القمح في العالم يبلغ 250 مليون هكتار. وأضاف: أن ايران تستزرع 6 ملايين هكتار ويتراوح المحصول من 9 الى 15 مليون طن. وبيّن رضوي أن الزراعة الديمية تستحوذ على 60 بالمئة من إجمالي مساحة تلك الأراضي والبقية عبر الري المباشر.
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