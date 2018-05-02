وقال النائب غلام محمد زارعي، ممثل أهالي بويرأحمد ودنا في مجلس الشورى الاسلامي، في احتفال بمناسبة يوم العمال، ضمن إشارته الى شعار العام الجديد بدعم السلع الايرانية: ان جميع خطط وبرامج الحكومة ومجلس الشورى ترتكز على العمل والعامل وهو واجب شرعي وحكومتي، إذ ان قائد الثورة أكد على تحقيق شعار العام الجاري.

ولفت زارعي الى إنشاء مجمع (ماركون) للبتروكيمياويات في المستقبل القريب، وقال: ان العمليات التنفيذية لبناء أكبر مشروع صناعي في المحافظة باستثمار يبلغ قيمته 10 آلاف مليار تومان على الأقل بما يعادل ملياري دولار سيبدأ في المستقبل القريب. وأشار الى أن المشروع المذكور سيأخذ في الاعتبار جميع جوانب البيئة والصناعات الثانوية ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتطرق النائب زارعي في جانب آخر من حديثه الى استئناف الرحلات الجوية الى مطار ياسوج بعد حادث تحطم طائرة شركة (آسمان) في مرتفعات دنا الشاهقة قبل شهرين، وقال: ان 10 بالمئة من تخصيصات منظمة الطيران المدني تم إنفاقها في مطار ياسوج، واليوم استؤنفت الرحلات الى هذا المطار باستخدام طائرة جديدة.