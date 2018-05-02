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|رقم الخبر: 218487
|تاريخ النشر: أيار 02, 2018
|الوقت: 17:06
|الاقسام: اقتصاد
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صادرات إيران النفطية تسجل 6ر2 مليون برميل يومياً في أبريل
أكد الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) أن صادرات إيران من النفط بلغت 6ر2 مليون برميل يومياً في أبريل/ نيسان، وهو مستوى قياسي جديد منذ رفع الحظر الدولي عن طهران في يناير/ كانون الثاني 2016.
وذكر (شانا)، الثلاثاء، أن شركة النفط الوطنية الإيرانية صدرت أيضاً 200 ألف برميل يومياً من مكثفات الغاز الطبيعي في أبريل/ نيسان، مضيفاً: ان الصين والهند اشتريتا أكثر من نصف صادرات النفط الإيرانية في الشهر الماضي.
وكان وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، أكد في أبريل/ نيسان أن إجمالي صادرات ايران من الخام والمكثفات بلغ 5ر2 مليون برميل يومياً في مارس/ آذار.
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