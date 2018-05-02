أكد الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) أن صادرات إيران من النفط بلغت 6ر2 مليون برميل يومياً في أبريل/ نيسان، وهو مستوى قياسي جديد منذ رفع الحظر الدولي عن طهران في يناير/ كانون الثاني 2016.

وذكر (شانا)، الثلاثاء، أن شركة النفط الوطنية الإيرانية صدرت أيضاً 200 ألف برميل يومياً من مكثفات الغاز الطبيعي في أبريل/ نيسان، مضيفاً: ان الصين والهند اشتريتا أكثر من نصف صادرات النفط الإيرانية في الشهر الماضي.

وكان وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، أكد في أبريل/ نيسان أن إجمالي صادرات ايران من الخام والمكثفات بلغ 5ر2 مليون برميل يومياً في مارس/ آذار.