  • الأربعاء ١٦ شعبان ١٤٣٩
  • الأربعاء , مايو 02, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 218487 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 17:06 الاقسام: اقتصاد  
صادرات إيران النفطية تسجل 6ر2 مليون برميل يومياً في أبريل

صادرات إيران النفطية تسجل 6ر2 مليون برميل يومياً في أبريل

أكد الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) أن صادرات إيران من النفط بلغت 6ر2 مليون برميل يومياً في أبريل/ نيسان، وهو مستوى قياسي جديد منذ رفع الحظر الدولي عن طهران في يناير/ كانون الثاني 2016.

وذكر (شانا)، الثلاثاء، أن شركة النفط الوطنية الإيرانية صدرت أيضاً 200 ألف برميل يومياً من مكثفات الغاز الطبيعي في أبريل/ نيسان، مضيفاً: ان الصين والهند اشتريتا أكثر من نصف صادرات النفط الإيرانية في الشهر الماضي.

وكان وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، أكد في أبريل/ نيسان أن إجمالي صادرات ايران من الخام والمكثفات بلغ 5ر2 مليون برميل يومياً في مارس/ آذار.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2203 sec