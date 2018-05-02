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رقم الخبر: 218486 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 17:09 الاقسام: اقتصاد  
مساعد وزير الطرق: سكك حديد بطول 3410كلم قيد التنفيذ في البلاد

مساعد وزير الطرق: سكك حديد بطول 3410كلم قيد التنفيذ في البلاد

أعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الايراني، خيرالله خادمي، انه يجري حالياً إنشاء خطوط سكك حديد بطول 4310 كلم في مختلف أنحاء البلاد.

وقال خادمي، الثلاثاء، خلال تفقده مشروع مد سكك الحديد بين همدان وسنندج (غرب البلاد): انه يجري حالياً تنفيذ مشاريع سكك حديد بطول 3 آلاف و410 كلم في إطار 30 مشروعاً في أنحاء البلاد. وأوضح انه تم العام الماضي ربط مراكز خمس محافظات من خلال مد سكك حديد بطول 516 كلم، مضيفاً: سيتم تدشين 510 كلم حتى نهاية العام الجاري (ينتهي في 20 مارس 2019).

من جهة أخرى، أشار خادمي الى أنه يجري حالياً إنشاء طرق يبلغ طولها 7800 كلم في أنحاء البلاد، حيث يتم سنوياً تدشين مابين 1000 إلى 1200 كلم، وفي العام الماضي تم إنجاز 820 كلم من الطرق السريعة و20 كلم من الطريق الرئيسية.

 
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