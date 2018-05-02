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رقم الخبر: 218485 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 17:06 الاقسام: اقتصاد  
إيران تشارك في ملتقى طريق الحرير في تركمانستان

إيران تشارك في ملتقى طريق الحرير في تركمانستان

شارك وفد ايراني، اليوم الأربعاء، برئاسة عباس آخوندي وزير الطرق وبناء المدن في الملتقى الدولي الذي أقيم في مدينة تركمنباشي التركمانستانية تحت عنوان (طريق الحرير.. الإنطلاق نحو التطور والنمو) حضرته وفود من 20 دولة.

وسيلتقي الوفد الايراني، على هامش الملتقى، رئيس تركمنستان ويشارك في حفل إفتتاح ميناء تركمنباشي الجديد، كما يشارك في إجتماع وزراء النقل والمواصلات للدول الأعضاء في منظمة (إكو).

وأكد رئيس جمهورية تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف، خلال حفل إفتتاح الملتقى، أن الهدف من إقامة هذا الإجتماع إحياء طريق الحرير ودراسة وتبيين السياسات ذات الصلة بنظام طرق النقل وطرق تزانزيت السلع في المنطقة، إضافة الى افتتاح ميناء جديد في تركمانستان.

وستنتهي يوم الخميس زيارة وزير النقل الايراني عباس آخوندي الى تركمانستان.

 
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