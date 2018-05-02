كشف رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، اليوم الأربعاء، عن جهود لإقامة منطقة تجارية حرة مع إيران، فيما أشار إلى أن الحوارات بين بغداد وأربيل أسهمت في حل بعض المشاكل المتعلقة بالمعابر الحدودية.

وقال البارزاني في كلمته، خلال ملتقى (الفرص الاقتصادية المتاحة أمام ايران واقليم كردستان العراق)، إن (الجهود مستمرة مع الحكومة العراقية لإقامة منطقة تجارية حرة مع إيران في معبر برويزخان الحدودي)، داعياً الشركات والمستثمرين الإيرانيين والعراقيين إلى توسيع نشاطاتهم.

وبشأن المشاكل بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، ذكر البارزاني أن (الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان أسفرت عن التوصل إلى حل بعض مشاكل المعابر في إطار الدستور)، مشيراً الى أن العمل مستمر لحل المشاكل المتبقية.

هذا وأكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد شريعتمداري، بعد وصوله صباح الأربعاء الى أربيل، أكد على أهمية تنمية العلاقات مع اقليم كردستان العراق. وإعتبر الوزير شريعتمداري، أمام الصحفيين، الهدف من إقامة الملتقى هو توسيع العلاقات الاقتصادية مع هذا الاقليم.

كما التقى السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي، في أربيل، رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني. وأشار مكتب حكومة اقليم كردستان العراق، في بيان، بأنه تم البحث خلال اللقاء حول التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية الاقتصادية والثقافية بين الاقليم والجمهورية الاسلامية الايرانية. كما تم التأكيد خلال اللقاء على زيادة حضور الشركات الايرانية والتباحث حول تطوير التعاون التجاري والاستثماري وإزالة العقبات الجمركية في سياق إزدهار الإنتاج عبر تعزيز المشاركة في القطاعات ذات الأولوية للاقليم.

وكان السفير مسجدي قد وصل الى أربيل للمشاركة في ملتقى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واقليم كردستان العراق.

من جانبه، إعتبر مستشار النائب الأول لرئيس الجمهورية، حسن دانائي فر، إقامة ملتقى (الفرص الاقتصادية المتاحة أمام ايران واقليم كردستان العراق) مسعى جاداً لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأضاف دانائي فر، اليوم، خلال لقاء أجراه معه مراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) في أربيل، بأن تنوع الوفود المشاركة في هذا الملتقى يبين أهميته ودوره في التنمية الإقتصادية بين ايران والعراق خاصة مع اقليم كردستان.

وقال دانائي فر، وهو السفير الايراني السابق لدى بغداد، إن علاقات الشعب العراقي في شتى مناطق هذا البلد تاريخية ونموذجية مع ايران وحكومتها، مشيراً الى مساعي مقيمي هذا الملتقى الرامية الى بناء علاقات اقتصادية قوية. وأضاف: بلغ حجم التبادل التجاري بين ايران واقليم كردستان العراق 7 مليارات دولار سنوياً قبل غزو (داعش) للعراق، وأن هذا الملتقى جاء ليرفع من حجم التبادل التجاري ليعود الى سابقه.

هذا وقد بدأ ملتقى (الفرص الاقتصادية المتاحة أمام ايران واقليم كردستان العراق) أعماله صباح الأربعاء بمشاركة وزير الصناعة والمعادن العراقي محمد شياع السوداني، وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد شريعتمداري، وسفير ايران لدى بغداد ايرج مسجدي، والأمين العام لمركز تنمية العلاقات الاقتصادية الايرانية-العراقية حسن دانائي فر، ومحافظي غرب ايران، وشخصيات من غرف التجارة الايرانية والعراقية.