أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "علاء الدين بروجردي" ، أن محور المقاومة سيرد رداً قاطعاً على العدوان ومحاولات إشعال فتيل الحرب بالمنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الوفد البرلماني الإيراني برئاسة رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي قام بجولة تفقدية لليوم الثاني لحي "جوبر" ، (المنطقة التي حررها الجيش السوري أخيراً) شرقي العاصمة السورية دمشق.

وقال علاء الدين بوروجردي : على الرغم من الدعم اللوجستي الضخم والأسلحة في الخارج ، تلقى الإرهابيون هزيمة نكراء ، وأعلنوا استسلامهم للجيش السوري بعد سبع سنوات.

واعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن "سر انتصار الجيش السوري هو تماسك الشعب والحكومة معاً ، وإذا لم يكن هذا الدعم الشعبي ، فإنه لن تكون أبداً ملحمة انتصار الغوطة وأجزاء أخرى من الأراضي السورية".

وأضاف ، أن "الهدف من حرب الإرهاب ضد سوريا هو القضاء على واحدة من أهم حلقات المقاومة ، لكن الآن ، في ظل المقاومة وبطولة المقاتلين على الجبهة السورية ، نرى الآن هذه الانتصارات الرائعة".

وتابع قائلاً : "ربما كان هذا هو السبب في أن محور العدوان المباشر تتدخل وعمل على استهداف المراكز العسكرية في سوريا مباشرةً ، مؤكداً على أن محور المقاومة سيرد رداً قاطعاً على العدوان ومحاولات إشعال فتيل الحرب بالمنطقة.



