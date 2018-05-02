نفى المتحدّث باسم الخارجية بشدّة مزاعم التّعاون بين السّفارة الإيرانية في الجزائر مع جبهة البوليساريو.

وأفادت وكالة تسنيم الدّوليّة للأنباء أن المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي نفى بشدّة مزاعم التّعاون بين السّفارة الإيرانية في الجزائر مع جبهة البوليساريو.

وكانت المغرب قد اتهمت إيران بتقديم الدعم لجبهة البوليساريو فيما يخص الصحراء الغربية وقطعت علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية. كما أعلنت عن إقفال سفارتها في طهران وأخرجت السّفير الإيراني من المغرب.

ويأتي هذا بعد ان أصدرت جبهة البوليساريو بيانًا نفت فيه أي تواجد عسكري أو استشاري لأي بلد أجنبي بين صفوف قوّات هذه الجبهة.

وكان المتحدّث باسم جبهة البوليساريو "محمد حداد" قد نفى مزاعم الحكومة المغربية حول هذا الامر، وطالب مسؤولي الرباط بتقديم وثائق وأدلّة تعاون إيران مع هذه الجبهة.

وقال حدّاد: "الحكومة المغربية تحاول عبر هذه المزاعم والسّياسات أن تتهرب من المفاوضات التي طالبت بها الأمم المتحدة حول الصّحراء الغربية".





