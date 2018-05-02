قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية أن هناك تنسيق صبياني بين رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب في ما يتعلق بالاتهامات التي وجهت للجمهورية الإسلامية الايرانية.

قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية أن هناك تنسيق صبياني بين رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب في ما يتعلق بالاتهامات التي وجهت للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني كتب في تغريدة له على موقع تويتر " رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رحب بسرعة منم الاتهامات المتكررة والتي تم دراستها من قبل الوكالة الدولية الطاقة وكل ذلك لكي يتم التخلص من الاتفاق النووي".

وأضاف ظريف " بسرعة وبكل سهولة وتنسيق صبياني تاتي هذه الاتهامات من جانب الراعي الكاذب ( بنيامين نتنياهو) قبيل خطاب ترامب في 12 من ماي المقبل".



