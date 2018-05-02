وسيعرض فيلم «تحت السقف الدخاني» (زير يقف دودي) للمخرجة بوران درخشندة في مهرجان «نيس» السينمائي الدولي في فرنسا حيث رُشح لخمس جوائز في عدة اقسام للمهرجان هي: جائزة افضل تصويرمن قسم «افلام بلغة اجنبية» وصارت من نصيب مصور الفيلم مسعود سلامي، وجائزة افضل ممثلة ثانوية للمثلة آزيتا حاجيان، وجائزة افضل ممثل ثانوي للمثل شهرام حقيقت دوست، جائزة افضل سيناريو في قسم «افلام بلغة اجنبية» لكاتبة سيناريو الفيلم بوران درخشندة، وجائزة افضل اخراج في قسم «افلام بلغة اجنبية» للمخرجة بوران درخشندة.

وسيقام مهرجان «نيس» الدولي بدورته الرابعة في فرنسا من 5 الى 12 مايو الحالی في مدينة نيس بفرنسا.

الفيلم هو أحدث أفلام المخرجة «بوران درخشندة» بعد ابتعاد عن السينما دام خمس سنوات، وعرض في فعاليات مهرجان فجر السينمائي بدورته الاخيرة، ورشح لنيل ست جوائز، وحصلت بطلته «مريلا زارعي» على جائزة العنقاء البلورية لأفضل ممثلة، كما حصل «ايمان اميدواري» على جائزة العنقاء البلورية لأفضل مصمم ماكياج عن الفيلم.

يتناول «تحت السقف الدخاني» موضوعاً اجتماعياً كالأعمال السابقة لمخرجته، ويتطرق تحديداً الى مشاكل النساء في المجتمع العصري و ...