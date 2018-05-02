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رقم الخبر: 218473 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 14:35 الاقسام: ثقافة وفن  
«بوسان» يهدي الجائزة الكبرى لـ«آرا» الايراني

«بوسان» يهدي الجائزة الكبرى لـ«آرا» الايراني

حصل الفيلم الإيراني القصير «آرا» من إنتاج وإخراج «يوسف كاركر» على الجائزة الكبرى في قسم المسابقة الدولية للدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان «بوسان» للأفلام القصيرة .

جدير بالذكر أن مهرجان بوسان الدولي للأفلام القصيرة تمّ تصنيفه ضمن قائمة المهرجانات المعترف بها من قبل أكاديمية الأوسكار العالمية.

وقد جاء في البيان الصادر عن لجنة تحكيم المهرجان حول منح فيلم «آرا» هذه الجائزة:

لقد شارك فيلم «آرا» سابقا في مهرجان «كورك» الدولي  بدورته الـ62 وأيضا كان ممثل إيران الوحيد في الدورة الثامنة والخمسين لمهرجان «كراكوف» الدولي للأفلام في بولندا.

ويحكي «آرا» قصة شاب يعود الى وطنه بعد سنين حاملا لأهله خبرا.

الجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان «بوسان» انطلقت في 24 من نيسان واستمرت حتى الـ29 من الشهر ذاته في مدينة بوسان الكورية الجنوبية .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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