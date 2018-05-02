فاز عدد من الافلام السينمائية الايرانية بخمس جوائز من مهرجان «تاميل» للأفلام المقام في أوسلو النرويجية .

والجوائز الخمس هي جائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل تصوير، أفضل ممثل وأفضل ممثلة والتي أصبحت من نصيب السينما الايرانية في مهرجان «تاميل» السينمائي للأفلام في النرويج .

وكان قد مثل ايران في الدورة التاسعة من هذا المهرجان تسعة أفلام هي: «الكوميديا البشرية»، «تحت السقف الدخاني»، «إيطاليا-إيطاليا»، «موسم نرجس»، «بعد 21 يوماً»، ««الاکاردئون» المشتعل»، «مهتاب»، و«سمر» التي تنافست مع باقي الأفلام المشاركة في هذا المهرجان وقد استطاعت أربعة أفلام منها اقتناص خمسة جوائز كانت على الترتيب التالي:

جائزة أفضل إخراج للسيد «محمد رضا خردمندان» عن فيلم «بعد 21 يوماً».

جائزتا أفضل فيلم وأفضل ممثل كانتا من نصيب فيلم «الكوميديا البشرية» للمخرج «محمد هادي كريمي» والممثل «آرمان درويش».

جائزة أفضل ممثلة ل«سارا بهرامي» عن فيلم «إيطاليا- إيطاليا» من إخراج «نكار آذربايجاني».

وجائزة أفضل تصوير كانت من نصيب «تورج منصوري» عن فيلم «موسم نرجس» للمخرجة «نكار آذربايجاني».

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان «تاميل» للأفلام قد انعقدت في الفترة بين الـ26 وحتى الـ29 من شهر نيسان/أبريل المنصرم في مدينة أوسلو النرويجية .