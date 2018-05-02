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رقم الخبر: 218471 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 14:28 الاقسام: ثقافة وفن  
مجلة نمساویة ترعى حفلا للتعریف بمراسم النوروز

مجلة نمساویة ترعى حفلا للتعریف بمراسم النوروز

نظّمت مجلة «سوسایتي» النمساویة بالتعاون مع «اكادیمیة اوراسیا وكازاخستان للفنون»، حفلا بمشاركة السفیر الایراني في فیینا «عباد الله مولائي»، للتعریف بمناسبة النوروز واستعراض طقوس وتقالید هذه المناسبة الحضاریة العریقة.

وفي تصریح له خلال الحفل الذي شارك فیه عدد من السفراء وممثلون عن ایران وتركیا وكازاخستان وقرغیزیا واوزبكستان، نوّه السفیر الایراني لدی النمسا الی انتشار هذه المناسبة علی صعید واسع من العالم ولدی بلدان وشعوب مختلفة.

واشار مولائي الی الجانب الدولي لمناسبة النوروز العریقة، حیث الدعوة الی الحوار والاحترام المتبادل والتعایش السلمي والتحلي بثقافة السلام والتعاون بین الدول والشعوب.

وقال، انه نظرا للجانب الدولي الذي تتسم بها مناسبة النوروز فقد اعلنت الامم المتحدة رسما بانها مناسبة عالمیة وتراثا ثقافیا للبشریة جمعاء.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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