أعلن محافظ اصفهان الايرانية عن إستعداد محافظته للتعاون مع مدينة سوتشي الروسية خلال صيف العام الجاري في المجالات الاقتصادية والثقافية منها إقامة معرض للصناعات اليدوية والثقافية.

وخلال إجتماع محافظ اصفهان محسن مهرعليزاده يوم الثلاثاء بوفد سياحي تجاري من مدينة سوتشي الروسية في مبنى المحافظة قال محافظ اصفهان بأنّ هنالك مجالات عديدة لتوسيع التعاون الثقافي والسياحي والاقتصادي والصناعي بين اصفهان وسوتشي.

وأكّد عليزاده زياده التعاون بين المدن الايرانية والروسية خلال السنوات الأخيرة مع إمكانية المزيد من تطويرها.

وإعتبر محافظ اصفهان القضايا الثقافية والمعالم السياحية مجالين يمكن تفعليهما لخدمة تطوير التعاون خاصة في المجال السياحي فضلاً عن إمكانية تسيير رحلات جوية مباشرة بين إصفهان وسوتشي.

وعن التبادل المصرفي قال عليزاده: يمكننا كجهة ايرانية تسمية مصرفٍ ما، يتعاون مع مصرف أو مصارف روسية بهدف التبادل المالي يساعد على تنمية قطاع السياحة.

ووصف عليزاده إصفهان بأنها من أكثر المدن المستقطبة للسواح ومدينة مستعدة لإستقطاب استثمارات أجنبية روسية.

وخلال اللقاء قال الكسندر فرولنكوف مستشار رئيس بلدية مدينة سوتشي: إنّ ستة ملايين من السواح الروس يسافرون سنوياً الى إصفهان بغرض السياحة وممارسة الرياضات البحرية مرحّباً بفكرة إقامة رحلات جوية مباشرة بين اصفهان وسوتشي لما لذلك من تعزيز للاستثمار وتبادل السواح بين الجانبين.

كما أعلن فرولنكوف عن إستعداد المستثمرين السوتشيين لبدء مشاريع اقتصادية وسياحية في اصفهان مؤكداً على ضرورة تزويد الجانب الروسي بمعلومات اكثر عن مدينة اصفهان وعن ايران مرحباً بفكرة إقامة معارض ايرانية في مدينته.