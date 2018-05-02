في اليوم الوطني للخليج الفارسي (الموافق 30 نيسان/أبريل)، تم افتتاح مكتبة الخليج الفارسي التخصصية برعايه وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي «سيد عباس صالحي» في بندر عباس (جنوب إيران).

لدى افتتاحه (الملتقى العلمي الثقافي عن الخليج الفارسي) في بوشهر

وقال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي علی هامش تدشين هذه المكتبة، في تصريح للمراسلين، «ان المكتبة التخصصية للخليج الفارسي من شأنها أن تتحول الی مركز للأبحاث وتبادل الخبرات والأفكار في شتی المجالات المعنية بالخليج الفارسي».

وأردف صالحي، ان مساهمة الأساتذة والباحثين ومحبي الخليج الفارسي ستكون مؤثرة بالتأكيد في إثراء المكتبة بالمخطوطات ومن الضروري أن يعمل المحسنون علی توفير قسم من مصادر هذه المكتبة عن طريق إهداء الكتب اليها.

واكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي «سيد عباس صالحي» ان تسمية الخليج الفارسي تعود الی التاريخ الايراني العريق، وقد تناقلتها الحضارات الآشورية والبابلية والرومانية والعربية والاسلامية وصولا الی عصرنا الحاضر.

وقال صالحي في كلمة له خلال مراسم اختتام الدورة الثامنة للمهرجان الثقافي والفني بعنوان «اليوم الوطني للخليج الفارسي» في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزكان (جنوب)، قال انه رغم الضغائن لكن هذا البحر ما زال اسمه «فارس» وسيخلد بهذا العنوان؛ مضيفا ان الخليج الفارسي شكل علی الدوام همزة وصل بين الحضارات والثقافات وممرا رئيسيا يربط بين المجتمعات الانسانية علی مرّ العصور.

وقد سمى المجلس الأعلی للثورة الثقافية 30 نيسان/ابريل باليوم الوطني للخليج الفارسي صيانة لهويته الايرانية التاريخية وصداً لمحاولة بعض المنظمات الجغرافية الدولية خاصة الواقعة في دول الجوار لتحريف هذا الاسم.

علماً بأنّ 200 مقال علمي وصل الأمانة العامة للمؤتمر تناول محاور منها الثفافة والفن والعِمارة والسياحة والتفاعلات الدولية والفرص والتحديات إضافة الی عرض أفكار حديثة للتعريف بنقاط الجذب السياحي والإستراتيجيات والفرص الاستثمارية وحقوق السواح والتنمية المستدامة لقطاع السياحة .

وفي جانب آخر من تصريحاته، تطرق صالحي الی تاريخ الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات المفروضة من جانب نظام صدام البائد علی ايران)، قائلا ان المواطنين الايرانيين من اهالي منطقة الخليج الفارسي سطّروا الملاحم في تلك الحقبة دفاعا عن الحدود الجنوبية والغربية للبلاد وقدموا المئات من الشهداء في هذا السياق.

ولفت الی ان منطقة الخليج الفارسي تتميز بتعايش سلمي منقطع النظير بين الثقافات والقوميات والمذاهب؛ مؤكدا ان الشهداء الايرانيين السنة من اهالي هذه المنطقة الذين امتزجت دماؤهم بدماء الشهداء الشيعة خير دليل على هذا التعايش السلمي بين المذاهب والقوميات المختلفة في الخليج الفارسي.

وفي الختام ثمّن صالحي بجهود القائمين علی مهرجان اليوم الوطني للخليج الفارسي وكافة الاجراءات التي اتخذت في سياق الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.

يذكر ان مراسم اختتام المهرجان الثامن لليوم الوطني للخليج الفارسي اقيمت يوم الاثنين في بندر عباس بمشاركة وزير الثقافة والارشاد الاسلامي سيد عباس صالحي اميري.

ومن جانب اخر اعلن مؤلف كتاب «الخليج الفارسي» المصور عن ترجمته الی 10 لغات علی ان يتم ترجمته قريبا الی 40 لغة اجنبية اخری.

وقال «جواد نوروزي» بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي لمراسل ارنا ان البحث والدراسة لوضع الكتاب استغرقت اربع سنوات وتم نشره بعشر لغات هي الفارسية والعربية والانجليزية والاردو والاسبانية والايطالية والصينية والروسية والفرنسية مضيفا ان ماجاء فيه من مواضيع حول الخليج الفارسي ليست من مؤرخين ايرانيين بل من مصادر ومؤرخين وباحثين اجانب.

واردف انه يوجد في الكتاب عشر رسائل ووثائق للامم المتحدة تعود لحقب زمنية مختلفة تحت عناوين البيئة وعلم التربة وعلم البحار والنباتات والكائنات الموجودة في الخليج الفارسي ويوجد فيه ايضا عشر خرائط تاريخية يتم عرضها لاول مرة في الكتاب.

واضاف انه سيتم بالتعاون مع منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية والمستشاريات الثقافية الايرانية في انحاء العالم توزيع الكتاب في 185 منطقة من العالم والمكاتب الوطنية لتسعين دولة علی ان يتم عرض النسخة الالكترونية للكتاب قريبا.

وكذلك تم عرض النسخة الرقمية لكتاب «المسالك والممالك» علی موقع المتحف الوطني الايراني وهو كتاب يصف العالم الاسلامي.

ومؤلف الكتاب هو ابواسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالاصطخري من علماء القرن الربع الهجري في الجغرافيا والاقاليم.

وتم تسجل «المسالك والممالك» مع كتاب «كتابات سعدي» في قائمه التراث الثقافي العالمي وذلك في المؤتمر الاستشاري الثاني عشر لبرنامج الذاكرة العالمية والذي اقيم في دبي في الفترة 4-6 اكتوبر2015.

ويذكر الاصطخري في مسالك الممالك أقاليم الأرض وممالكها إجمالا ثم يعرج علی بلاد الإسلام مفصلة ويقسم المعمور من الأرض عشرين إقليما ثم يذكر كل إقليم منها بما اشتمل عليه من المدن والبقاع والبحار والأنهار. علی هذا النحو ذكر أولا ديار العرب ثم أتبعها بالكلام علی بحر فارس فبلاد المغرب ومصر والشام وبحر الروم والجزيرة والعراق وخراسان وما اتصل بهما من بلاد السند والهند إلی ما وراء النهر.

واعلن رئيس مركز الوثائق والتاريخ الدبلوماسي بوزارة الخارجية الايرانية عن التعرف على 635 كتابا تخصصيا بمختلف اللغات حول الخليج الفارسي.