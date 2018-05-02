إنطلقت صباح يوم امس الثلاثاء 1 ایار أعمال معرض طهران الدولي للكتاب في نسخته الـ31 بحضور وزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي ووزير الثقافة والاعلام الصربي «ولادان فوكسو ساوليوفيتش» كضيف خاص علی المعرض.

وقال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي خلال حفل الافتتاح: ان الكتاب يمثل المادة الرئيسية للحضارة مشيرا الى انه تم اصدار اكثر من مليون عنوان كتاب في ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية وتقدم النشر الادبي في هذا المضمار.

وأكد صالحي في كلمته في حفل الافتتاح ان الكتاب يعد من ابعاد مختلفة اساس الثقافة.

واضاف ان الكتاب هو همزة الوصل بين الحضارات والشعوب، وان الشعوب تقوم بالتبادل الثقافي من خلال الكتاب. ان شعوب العالم تعرف ايران من خلال الشاهنامة ومثنوي كما ان ايران تعرف الشعوب الاخرى من خلال اعمالها المميزة.

وقال صالحي انه تم على مدى السنوات الاربعين بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران اصدار نحو مليون و 200 الف عنوان كتاب. 673 الف منها بالطبعة الاولى. وقد الف المؤلفون الايرانيون خلال هذه المدة 960 الف عنوان كتاب فيما تمت ترجمت 272 الف عنوان كتاب.

واوضح صالحي ان الاداب (بما فيها الشعر والرواية والمسرحية) حظيت بـ 256 الف عنوان كتاب وكانت الرائدة في مجال طباعة الكتب في ايران.

واضاف انه تم خلال العقود الاربعة الماضية اصدار 175 الف عنوان كتاب للاطفال والاحداث.

وكذلك أشار صالحي الی المشتركات الحضارية والثقافية بين ايران وايطاليا، وقال ان البلدين مهتمان بالشعر والفن والفلسفة ويمكن اتخاذ الاجراءات المشتركة في هذا المجال نظرا للعلاقات العريقة بينهما.

وأكد صالحي خلال لقائه بالمستشار الثقافي للرئيس الايطالي، علی الاواصر الحضارية والثقافية بين طهران وروما في العديد من المجالات.

ووصف زيارة المستشار الثقافي للرئيس الايطالي الی ايران بالمهمة لتمتين العلاقات الثقافية، وقال ان البلدين اعتمدا خلال السنوات الاخيرة، خطوات جيدة في المجالات السياسية والثقافية والفنية مما تشكل خطوة كبيرة لاعتماد الاجراءات والنشاطات المشتركة، خاصة في معرض طهران للكتاب.

واشار صالحي، الی مشاركة ايطاليا في معرض طهران الدولي للكتاب في نسخته الـ30 كضيف شرف، وقال ان بامكان البلدين التعاون في مجال كتابة «دائرة المعارف» ومعارض الكتاب والمكتبات.

وكذلك أعلن استعداد وزارته للتعاون الثقافي والفني مع ايطاليا وقال: يجب العمل في الانشطة الثقافية كمعرض الكتاب لجذب المزيد من الجماهير الی القضايا الثقافية الدائمة.

ومن جانبه قال المستشار الثقافي للرئيس الايطالي، ان ايران وايطاليا ترتبطان بمشتركات ثقافية واسعة وفي مختلف المجالات.

واشار الی أهمية كتابة دائرة المعارف مؤكدا علی التعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال.

ومن جانب آخر قال نائب وزير الثقافة والارشاد الاسلامي للشؤون الثقافية محسن جوادي في حفل الافتتاح ان الكتاب هو مظهر المعرفة ونامل باحياء هذا التراث الخالد ليخلد اسم ايران مرة اخرى في ذاكرة التاريخ رديفا للكتاب والشعر.

وقال جوادي في حفل الافتتاح ان ايران هي بلد الكتاب والشعر، ونحن اناس نحب الكتاب والشعر.

هذا ويشارك في هذه الدورة من المعرض 2050 ناشرا ايرانيا و 132 ناشرا اجنبيا.

وزير الثقافة والاعلام الصربي يدعو مواطني بلاده للتعرف علی الادب والثقافة الايرانيين

ومن جانب آخر اعرب وزير الثقافة الصربي عن سعادته لانتخاب بلده كضيف شرف في معرض الكتاب وقال انه يدعو مواطني بلده للتعرف على الادب والثقافة الايرانية.

وقال «غولادن فكفسايفك» وزير ثقافة صربيا خلال لقائه نظيره الايراني «سيد عباس صالحي» اتمنی ان تكون مشاركتنا فاعلة ومؤثرة في معرض طهران للكتاب ومماثله للمشاركة الايرانية في معرض بلغراد للكتاب.

واكد الوزير الصربي علی ضرورة ترجمة الاشعار الصربية والفارسية الی لغتي البلدين مشيرا الی اشعار فردوسي وعمر الخيام وشعبيتها عندهم وقال نحن نطلب من المتميزين وعامة الشعب التعرف علی الثقافة والادب الفارسي.

هذا واقيم معرض طهران الدولي للكتاب في مصلی الامام الخميني (رض) تحت شعار «لا لعدم قراءة الكتاب» وبحضور النخب الثقافية الايرانية والدولية وافتتح ابوابه اليوم الاربعاء وتستمر أعمال المعرض حتی 12 مايو الحالي في مساحة تصل الی 130 ألف متر مربع بمشاركة ألفين و50 ناشرا داخليا و132 خارجيا من المانيا والصين وايطاليا وعمان والمجر والنمسا وروسيا والعراق وتونس.