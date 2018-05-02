قال مساعد رئيس الجمهورية المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت اليوم الاربعاء: إنّ ايران مستعدة لما ستكون عليه الامور بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

قال مساعد رئيس الجمهورية المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت اليوم الاربعاء: إنّ ايران مستعدة لما ستكون عليه الامور بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وخلال كلمة له بمناسبة عيد المعلم أكّد نوبخت علي إمكانية خروج واشنطن من الإتفاق النووي حتي 12 مايو/ أيار وعلينا الإستعداد لهذه المرحله.

وأضاف بأننا أعددنا العدة للحالة الجديدة المتوقعة واتخذنا التدابير اللازمة.

واكد أنّ الحصار الاقتصادي لن يزول وعلينا كسر هذا الحصار وهذه المسؤولية ليست مسؤولية الحكومة فحسب بل تقع ايضا علي عاتق الشعب والنخبة الثقافية.





