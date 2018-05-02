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رقم الخبر: 218466 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 14:12 الاقسام: محليات  
مستعدون لمرحلة ما بعد الإنسحاب الامريكي من الإتفاق النووي

مستعدون لمرحلة ما بعد الإنسحاب الامريكي من الإتفاق النووي

قال مساعد رئيس الجمهورية المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت اليوم الاربعاء: إنّ ايران مستعدة لما ستكون عليه الامور بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

قال مساعد رئيس الجمهورية المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت اليوم الاربعاء: إنّ ايران مستعدة لما ستكون عليه الامور بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وخلال كلمة له بمناسبة عيد المعلم أكّد نوبخت علي إمكانية خروج واشنطن من الإتفاق النووي حتي 12 مايو/ أيار وعلينا الإستعداد لهذه المرحله.
وأضاف بأننا أعددنا العدة للحالة الجديدة المتوقعة واتخذنا التدابير اللازمة.
واكد أنّ الحصار الاقتصادي لن يزول وعلينا كسر هذا الحصار وهذه المسؤولية ليست مسؤولية الحكومة فحسب بل تقع ايضا علي عاتق الشعب والنخبة الثقافية.


 

 
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مصدر الخبر: ارنا
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