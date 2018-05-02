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رقم الخبر: 218465 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 14:00 الاقسام: محليات  
المهندس يشيد باللواء قاسم سليماني في الانتصار على داعش

المهندس يشيد باللواء قاسم سليماني في الانتصار على داعش

أشاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابومهدي المهندس، بجهود قائد فيلق القدس للحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني وبالشباب المدافعين عن مراقد اهل البيت(ع)، في الانتصار على تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا.

أشاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابومهدي المهندس، بجهود قائد فيلق القدس للحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني وبالشباب المدافعين عن مراقد اهل البيت(ع)، في الانتصار على تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا.
وأوضح المهندس في مراسم احتفالية في مسجد جمكران في قم (جنوب طهران) بمناسبة منتصف شعبان ذكرى مولد الامام المهدي(ع)، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وعلى رأسها قائد الثورة، وقفت بجانب العراق وشعبه منذ سقوط نظام صدام البائد، وآزرت البلاد في التصدي لتهديد داعش.
وأضاف المهندس أن الشعب العراقي وشبابه، استجابوا لفتوى المرجعية في تشكيل الحشد الشعبي لمواجهة داعش والمجموعات الارهابية وانقذوا العتبات المقدسة من الخطر.

 

 
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