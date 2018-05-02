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رقم الخبر: 218458 تاريخ النشر: أيار 02, 2018 الوقت: 13:38 الاقسام: منوعات  
حيوانات بحيرة فيكتوريا ونباتاتها «مهددة بالانقراض»

حيوانات بحيرة فيكتوريا ونباتاتها «مهددة بالانقراض»

كشفت دراسة نشرت نتائجها، أن ثلاثة أرباع الحيوانات والنباتات التي تعيش في بحيرة فيكتوريا بشرق أفريقيا، مهددة بالانقراض.

ويقول الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة إن نحو 76 في المائة من الكائنات الحية التي تشمل الأسماك والسرطانات واليعاسيب والنباتات المائية الموجودة في بحيرة فيكتوريا والمنطقة المحيطة بها، معرضة للخطر.

وذكرت الدراسة أن الصناعات والزراعة قد لوثت البحيرة، كما يُلقى باللوم أيضا على الإفراط في الصيد وعلى الأنواع الاجتياحية، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ومن الممكن أن تكون التطورات «كارثية» بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون على البحيرة من أجل الطعام والتحصل على دخل، بحسب ما ذكره ويل داروال، المسؤول في الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، والذي شارك في إعداد الدراسة. وبحسب تقديرات البنك الدولي، يعتمد نحو 40 مليون شخص في كينيا وأوغندا وتنزانيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، على البحيرة.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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