أوقفت الشرطة اليابانية سارقاً بعد ثلاثة أسابيع من عمليات البحث والمطاردة شارك فيها 15 ألف عنصر أمن وأثارت اهتماماً إعلامياً وشعبياً واسعاً.

وأوقف تاتسومو هيراو البالغ من العمر 27 عاما في شارع قرب محطة القطارات في هيروشيما غرب اليابان، حسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة، على بعد سبعين كيلومترا من جزيرة موكايشيما حيث كان عناصر الشرطة يبحثون عنه معزّزين بمروحيات وطائرات من دون طيار وأجهزة رصد بالأشعة تحت الحمراء.

وقد تمكن من الفرار من تلك الجزيرة الوادعة إلى هيروشيما سباحة، حسب ما قال للمحققين.

واحتلت هذه القضية عناوين الصحف ونشرات الأخبار ودفعت وزارة العدل في وقت سابق للاعتذار من المواطنين عن التأخر في القبض على السارق الفارّ. وكان تاتسومو هيراو فرّ من سجن موتسوياما، وهو سجن مفتوح يمكن للسجناء أن يتنقّلوا فيه بحرية، مطلع الشهر الماضي.

ومنذ افتتاح هذا السجن في عام 1961 فرّ منه عشرون سجيناً.